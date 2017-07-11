Сен-Пьер и Доус прибудут в расположение «Барыса» в ближайшее время

Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» проводит тренировки в Астане. В настоящее время отсутствуют канадские нападающие Мартен Сен-Пьер и Найджел Доус, однако, как сообщает пресс-служба клуба КХЛ, они прибудут в расположение команды в ближайшее время.

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«Сен-Пьер приезжает завтра вечером. Доус через несколько дней», — сообщается в официальной группе астанинского клуба «ВКонтакте».

При этом защитник Кевин Даллмэн, вероятнее всего, покинет команду. Он уже договорился с российским топ-клубом КХЛ.