Обладатель кубка Стэнли Стольберг перешёл в швейцарский «Цуг»

Шведский нападающий Виктор Стольберг продолжит карьеру в Швейцарии. Хоккеист стал игроком «Цуга». Соглашение рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 форвард выступал в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Оттаву Сенаторз». За американскую команду он провёл 57 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал в них 12 очков. За канадскую команду он провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 очка. В 17 матчах плей-офф на счету хоккеиста 2 очка. Его команда уступила «Питтсбург Пингвинз» в финале Восточной конференции.

Всего в НХЛ Стольберг провёл 548 матчей за «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэкхоукс», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз» и «Оттаву Сенаторз». На счету игрока 179 очков на уровне НХЛ. Стольберг является обладателем кубка Стэнли в составе «Чикаго». В сезоне-2012/13 во время локаута он выступал в КХЛ за «Атлант» — 10 очков в 14 матчах.