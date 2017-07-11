Зарипов: Билялетдинов на голову выше всех в КХЛ

Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина Данис Зарипов, сменивший в межсезонье «Магнитку» на «Ак Барс», поделился ожиданиями от предстоящей работы с Зинэтулой Билялетдиновым.



«Если рассматривать его как тренера, то на данный момент Зинэтула Хайдярович самый опытный и титулованный тренер в лиге, в этом плане он на голову всех выше. Мне сложно ответить, какой он сейчас по характеру, так как я давно не был с ним в одной раздевалке, но думаю, в скором будущем мы всё увидим и поймём, какой он», — сказал Зарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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История одного бомбардира. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс» Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина снова будет играть в клубе, который сделал его звездой.