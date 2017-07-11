И. Макаров: пока в «Салавате» идёт втягивающий хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров рассказал о своём восстановлении после травмы и поделился первыми впечатлениями от работы с новым тренерским штабом под руководством Эркки Вестерлунда.

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«Семь с половиной месяцев прошло после операции. Всё это время был в Москве, отдохнуть не получилось, надо было почти каждый день заниматься ногой. Пять раз в неделю тренировался, занимался именно ногой. Чуть-чуть беспокойство осталось. У меня есть время, думаю, что до конца сборов и начала чемпионата ничего болеть не будет.



Впечатления от работы с финскими специалистами? Всё отлично, здорово. Пока идёт втягивающий хоккей. На льду была достаточно интенсивная тренировка. С упором на быстрый хоккей. Вестерлунд узнал, как у меня дела, как колено. Больше ничего такого не было», – передаёт слова Макарова «Бизнес Online».