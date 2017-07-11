ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18

ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате ВХЛ. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов. Клуб с начала прошлого сезона в ВХЛ имел финансовые проблемы, из-за чего игрокам не выплачивалась зарплата. В ноябре сообщалось, что тверской клуб мог сняться с чемпионата. Тем не менее команда вышла в плей-офф, где уступила в 1/8 финала тюменскому «Рубину». В середине мая хоккеисты тверского клуба подали иск в арбитраж о процедуре банкротства клуба.



«ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило. Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит», — сказал Решетов.

При этом функционер сообщил, команда «Тверичи» продолжит выступление в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги, а 99% состава — местные воспитанники.