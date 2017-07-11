Зарипов: даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в оборонительный хоккей

Четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, сменивший в межсезонье «Магнитку» на «Ак Барс», рассказал о своём возвращении в казанский клуб.



«Ощущения от возвращения самые положительные, очень много эмоций, есть большое желание показать хороший результат, подготовиться к чемпионату, добраться до финала игр плей-офф и выиграть Кубок Гагарина.



Это даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в более оборонительный хоккей, просто сейчас нужно немного точечно усилить нападение и дать небольшой простор для применения фантазии игроков в атаке. И я думаю, что это позволит команде забрасывать больше шайб в ворота соперника», — сказал Зарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



Полностью интервью с Зариповым читайте сегодня на «Чемпионате».

История одного бомбардира. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс» Четырёхкратный обладатель кубка Гагарина снова будет играть в клубе, который сделал его звездой.

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