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Вайсфельд: не уверен, что это говорил Зюзин, но я примерно представляю, кто

11 июля 2017, вторник. 12:32. Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением об интервью экс-тренера уфимской команды Андрея Зюзина. Зюзин подверг критике политику клуба в связи с приглашением финского тренерского штаба.

«Не уверен, что это говорил Зюзин, но я примерно представляю, кто. Я вообще спокойно смотрю на эти вещи. Ещё два-три дня — и про это интервью все забудут. То, что я прочитал, очень далеко от реальности.

Есть сайт, который всё это пишет. Они уже раз 20 написали, что «Салават Юлаев» позже всех вышел на лёд. Возможно, на день или на два. Не думаю, что это принципиально в таком длинном сезоне. Это как в том году, когда меня все замучили тем, что у нас 10 вратарей. Сосчитали всех, даже тех, кто в спортшколе играет. Я всё думаю: так у других вратарей даже больше, чем у нас. И сейчас эта тема муссируется. Меня это забавляет», – передаёт слова Вайсфельда «Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
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