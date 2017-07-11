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ЦСКА поздравил чемпиона ОИ, 4-кратного чемпиона мира Бабинова с днём рождения

11 июля 2017, вторник. 12:44. Хоккей

Московский хоккейный клуб ЦСКА поздравил прославленного хоккеиста, защитника ЦСКА и сборной СССР Сергея Бабинова с днём рождения. Ему исполнилось 62 года.

«11 июля прославленному защитнику ЦСКА и сборной СССР, олимпийскому чемпиону, четырёхкратному чемпиону мира и Европы, девятикратному чемпиону Советского Союза Сергею Бабинову исполняется 62 года.

Уважаемый Сергей Пантелеймонович!

Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет вас с юбилеем! От всего сердца желаем вам крепкого армейского здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях!» — сказано на официальном сайте ЦСКА.

Также фото доступно в официальном «твиттере» московского клуба.

Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА Сообщить об ошибке
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