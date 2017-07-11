Панин стал игроком «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Григорием Паниным. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон. Ранее появились сведения, что хоккеист может вернуться в «Ак Барс», однако казанский клуб отказался от приглашения игрока.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1».



Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

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