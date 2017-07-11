Вайсфельд: важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта с защитником Григорием Паниным. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год.

«Мы согласовали приобретение Григория Панина с главным тренером Эрккой Вестерлундом. В «Салавате Юлаеве» было семь взрослых защитников, а теперь, после подписания Гриши, их стало восемь. Важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1». Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».