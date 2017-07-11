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Панин: «Салават» ставит перед собой большую цель – чемпионство

11 июля 2017, вторник. 13:09. Хоккей

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о ходе переговоров. Также хоккеист рассказал, что для него стало ключевым фактором при выборе нового клуба.

Панин стал игроком «Салавата Юлаева»

«Ключевым фактором при выборе нового клуба стало то, что «Салават Юлаев» ставит перед собой большую цель – чемпионство. Переговоры прошли нормально, без каких-либо проблем. Касательно матчей против «Ак Барса» — для меня все игры принципиальные, учитывая мою историю дисквалификаций», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав восемь (4+4) очков при показателе полезности «+8». В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1». Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности «+113».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Григорий Панин Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
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