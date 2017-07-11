Джонсон: нет лучшего места для игры в хоккей, чем Тампа

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Я очень воодушевлен тем, что остаюсь в команде. Я хотел быть здесь. Айзерман говорил, что хотел видеть меня в команде. Поэтому я понимал, что мы заключим контракт. Мы можем выиграть Кубок Стэнли для Джеффа Уиника и прекрасных болельщиков «Лайтнинг».



Безо всяких сомнений, я хотел остаться. Это связано с мистером Уиником и Стивом, которые выкладываются ради побед, ради того, чтобы клуб был первоклассным от верха до низа. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы добиваться успехов. Нет лучшего места для игры в хоккей, чем Тампа», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Тампа» продлила контракт с Джонсоном