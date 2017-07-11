Гуськов: скорость у Даллмэна не та, но он может пригодиться для большинства

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о возможном переходе защитника «Барыса» Кевина Даллмэна в новый клуб.

Даллмэн договорился с топ-клубом КХЛ, но ещё может остаться в «Барысе»

«Даллмэн может пригодиться клубу, который испытывает проблемы с игрой в большинстве, потому что от спецбригад зависит очень многое, особенно от игры в зоне и на синей линии, а защитник с хорошим броском всегда ценится очень высоко, и, в общем-то, таких игроков не так много.



Что касательно состояния Даллмэна на сегодняшний день, то я смотрел последний сезон – возраст делает своё дело. Скорость у Кевина уже не такая, как раньше, но всё, что касается игровых качеств в плане созидания, осталось на том же уровне. Если его использовать с защитником, который будет отрабатывать в обороне и который будет успевать намного быстрее, чем Даллмэн, то думаю, что можно будет создать неплохую пару. Кевин ещё пригодится.



Я не считаю, что его уход будет критичным для «Барыса». На место Даллмэна может претендовать Роман Савченко как игрок с отличным броском. На мой взгляд, в этом сезоне Роман сможет забрасывать больше шайб и набирать больше очков, так как Даллмэн забирал очень много игрового времени в большинстве. Савченко может раскрыться за один сезон, получив больше игрового времени в реализации лишнего», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.

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