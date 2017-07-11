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Директор «Нефтехимика»: присутствие духа Назарова помогает понять, где находимся

11 июля 2017, вторник. 15:00. Хоккей

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал о комплектовании команды на сезон-2017/18.

Раиль Якупов: Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби

«Я бы не сказал, что у нас прицел на молодых. Мы хотим собрать голодных и по-спортивному злых людей, не обращая внимания на их возраст. Которые хотят играть в хоккей, а не просто получать деньги. Настрой именно такой. Почему это сделано? Потому что «Нефтехимик» всегда был одной из самых «кусачих» команд. К сожалению, в последнее время мы немного потеряли в этом плане. Очень большие зарплаты, а результат падал.

Совершенно нет никакого разочарования от расставания со Столяровым, Полыгаловым. Те люди, которых мы пригласили, сильнее и хороши на перспективу. На роль «дядьки» мы взяли Олега Пигановича. А присутствие духа Андрея Назарова помогает людям понять, где мы находимся, что от нас требуется», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Раиль Якупов: если бы Наиль хотел денег, то приехал бы в СКА
Директор «Нефтехимика» и отец Наиля Якупова – о комплектовании команды, карьере сына в НХЛ, совместной работе с Назаровым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Нефтехимик Андрей Назаров Раиль Якупов
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
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