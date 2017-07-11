«Автомобилист» подписал 2-летний контракт с Константином Пархоменко

«Автомобилист» подписал двусторонний (ВХЛ/КХЛ) контракт с нападающим Константином Пархоменко. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».

Хоккеист является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». Карьеру нападающий начал в «Кузнецких Медведях», за пять сезонов принял участие в 176 матчах МХЛ, набрав 134 (56+78) очка. Прошлый сезон – 85 (36+49) очков в 65 играх при показателе полезности «+44». Хоккеист признавался лучшим нападающим месяца в МХЛ, а по итогу чемпионата-2016/17 стал самым полезным игроком МХЛ. В прошлом году игрок начал привлекаться к играм взрослой команды, сыграл в КХЛ 9 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.