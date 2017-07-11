Третьяк: грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о предстоящем сезоне ВХЛ.

«Считаю, что грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным. География лиги расширяется, к турниру присоединятся пять новых клубов. Помимо команд с именем, которые хорошо известны болельщикам — в первую очередь речь, конечно, о новокузнецком «Металлурге», в соревновании примут участие две китайские команды.

Всё это, безусловно, повышает интерес не только к самой лиге, но и к нашему хоккею в целом. Уверен, новый сезон подарит нам яркие, незабываемые хоккейные противостояния, а у лиги появятся новые преданные болельщики — ВХЛ этого заслуживает», — заявил функционер.