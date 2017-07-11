Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пресс-атташе «Динамо»: с Ерёменко подписан контракт, с Терещенко переговоры

11 июля 2017, вторник. 15:32. Хоккей

Пресс-атташе московского «Динамо» Иван Хавхало рассказал о ситуации вокруг нападающего Алексея Терещенко.

Светлов: возвращение Анисина может стать громким, рассмотреть Артюхина и Жердева

«Подтверждаю, что я стал начальником пресс-службы и новым пресс-атташе «Динамо». Позиция клуба по поводу решения по делу игроков, ставших неограниченно свободными агентами? Это дело руководства АНО, мы новое юридическое лицо. Те игроки, которые хотели остаться в «Динамо», остались в клубе. Те, кто хотел уйти на другие условия, ушли, посчитав их лучшими. Но наш главный тренер уже сказал, что никто ни на кого не обижается. Мы идём дальше, работаем. Состав боевой.

Терещенко, Ерёменко? Разговор был с ними проведён. Но нужно понимать, что они настаивали конкретно не на том, чтобы были выплачены деньги. Они настаивали на том, что нужно прояснить некоторые вопросы, потому что возникла немного странная ситуация, которая в итоге породила некий информационный вакуум. Сейчас всё это прояснилось. Никаких претензий у игроков «Динамо» к руководству нет, в том числе и у Алексея Терещенко. А со старым руководством решать вопросы уже будут специальные обученные люди, это не дело хоккеистов. Они должны тренироваться и готовиться к сезону. Терещенко пока де-юре не является игроком «Динамо». Сейчас с ним ведутся переговоры. Он хочет остаться в «Динамо». Так что дело за малым – подписать контракт. Терещенко пока всё равно готовится к сезону по индивидуальной программе. Он не может тренироваться после операции. С Еремёнко подписан контракт на два года.

Когда будут погашены долги перед хоккеистами? Этот вопрос нужно адресовать господину Сафронову», — цитирует Хавхало «Бизнес Online».

Терещенко: хочу играть в «Динамо», но тренироваться раньше сентября не смогу
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Москва Александр Ерёменко Алексей Терещенко Андрей Сафронов
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
16:26 «Питтсбург» подписал экс-защитника «Манитобы»
16:15 Генменеджер «Тампы»: карьера Джонсона в расцвете
16:06 Е. Корешков: «Барыс» поменял полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать
15:45 Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан
15:45 Павлович: «Динамо» Мн не до конца укомплектовано, но паниковать не надо
15:32 Пресс-атташе «Динамо»: с Ерёменко подписан контракт, с Терещенко переговоры
15:25 Панин: в ЦСКА мы были большой семьёй
15:15 Третьяк: грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным
15:12 «Автомобилист» подписал 2-летний контракт с Константином Пархоменко
15:00 Директор «Нефтехимика»: присутствие духа Назарова помогает понять, где находимся
14:54 Лучший бомбардир «Спартака» Радил присоединился к команде на сборе
14:52 Гуськов: скорость у Даллмэна не та, но он может пригодиться для большинства
14:30 Джонсон: нет лучшего места для игры в хоккей, чем Тампа
14:26 Григоренко: в ЦСКА многое изменилось в лучшую сторону, с нетерпением жду сезона
14:25 Утверждён состав участников чемпионата ВХЛ
14:03 Матерухин: Дуайер второй день с «Динамо», кажется, что он хороший человек
14:00 Раиль Якупов: Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби
13:28 Дуайер: минское «Динамо» будет играть жёстко, но в тафгае нет смысла
13:09 Панин: «Салават» ставит перед собой большую цель – чемпионство
13:04 Вудкрофт покинул сборную Беларуси, контракт с тренером расторгнут
12:59 Вайсфельд: важно, что Панин умеет сыграть дисциплинированно и по заданию
12:51 Ларсен провёл первую ледовую тренировку в составе «Салавата Юлаева»
12:49 Панин стал игроком «Салавата Юлаева»
12:44 ЦСКА поздравил чемпиона ОИ, 4-кратного чемпиона мира Бабинова с днём рождения
12:41 Величкин: расстались с Казионовым, так как «Магнитка» хочет наигрывать молодых
12:32 Вайсфельд: не уверен, что это говорил Зюзин, но я примерно представляю, кто
12:08 Арзамасцев: задач пока не ставили, просто познакомились с Вестерлундом
11:30 Зарипов: даже к лучшему, что «Ак Барс» играет в оборонительный хоккей
11:15 ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18
11:15 И. Макаров: пока в «Салавате» идёт втягивающий хоккей
10:54 Хартикайнен приступил к тренировкам на льду с «Салаватом Юлаевым»
10:41 Зарипов: Билялетдинов на голову выше всех в КХЛ
10:31 Обладатель кубка Стэнли Стольберг перешёл в швейцарский «Цуг»
10:15 Сен-Пьер и Доус прибудут в расположение «Барыса» в ближайшее время
10:00 Разин: попасть на Олимпиаду Зарипов может, всё будет зависеть от его формы
09:45 Защитник Готовец покинул минское «Динамо» и вернулся в АХЛ
09:35 Радулов будет выступать в «Далласе» под традиционным номером 47
09:30 Ишматов: с уходом Зарипова у «Магнитки» могут наступить непростые времена
09:15 Даллмэн договорился с топ-клубом КХЛ, но ещё может остаться в «Барысе»
09:00 Фимин: у Матвея Заседы есть шанс повторить путь Сергея Плотникова
05:24 Рафф: моя цель — вернуться в НХЛ в качестве главного тренера
03:26 «Тампа» продлила контракт с Джонсоном
00:37 «Миннесота» переподписала контракт с форвардом Гэбриелом
00:16 К. Грецки: «Эдмонтону» повезло, что мы заполучили Йокинена
10 июля 2017, понедельник
23:48 «Миннесота» подписала однолетний контракт с Михалеком
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017