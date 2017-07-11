Павлович: «Динамо» Мн не до конца укомплектовано, но паниковать не надо

Форвард минского «Динамо» Александр Павлович поделился впечатлениями от тренировки под руководством нового тренерского штаба Горди Дуайера.

Дуайер: минское «Динамо» будет играть жёстко, но в тафгае нет смысла

«Немного тяжеловато, больше месяца мы не катались. Даже несмотря на то что в зале старались заниматься и во время отпуска, безо льда это ничто. Поэтому работаем очень интенсивно: два раза тренируемся на льду и один раз в зале. Пока задача как раз вкатиться — почувствовать руки, ноги, голову, связать это между собой и вернуться в хорошую физическую форму.

Разумеется, команда пока не до конца укомплектована. С прошлого сезона остались практически все ребята. Но коллектив у нас хороший, отличные ребята. От себя могу сказать, что паниковать не надо. Уверен, у руководства клуба всё под контролем», — цитирует форварда официальный сайт клуба.