Генменеджер «Тампы»: карьера Джонсона в расцвете

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман прокомментировал продление контракта с форвардом Тайлером Джонсоном. Джонсон выступает за «Лайтнинг» с 2013 года. В прошлом сезоне американец провёл 66 матчей, в которых набрал 64 (19+45) очка. Всего на его счету 308 игр в НХЛ и 300 (89+211) очков. По итогам регулярного чемпионата Джонсон вместе с «Тампой» не сумел выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

«Тампа» продлила контракт с Джонсоном

«Джонсон – один из тех игроков, которые образуют костяк команды. Карьера Тайлера в расцвете. Мы довольны, что подписали его на значительный период», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.