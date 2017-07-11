«Питтсбург» подписал экс-защитника «Манитобы»

Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с защитником Кевином Цуцменом. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер. На уровне НХЛ игрок заработает $ 650 тыс.

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Манитобу» — 32 очка в 76 матчах. В национальной хоккейной лиге он провёл 13 матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» и набрал 2 очка. Всего на уровне АХЛ новичок американской команды провёл 203 матча и набрал в общей сложности 54 очка.