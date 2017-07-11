Агент Ягра: мы просто не получали предложений от клубов КХЛ

Агент нападающего Яромира Ягра Ярослав Зидек опроверг информацию о проведении переговоров с клубами Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Источник: если Ягр не найдёт клуб в НХЛ, то будет играть в России

«Я ничего не могу вам сказать по этому поводу. Мы просто не получали предложений от клубов КХЛ, Яромир сейчас ведёт переговоры с клубами НХЛ, поэтому я просто не знаю, откуда у вас взялась эта информация. Попробуйте позвонить на следующей неделе, может, и поступит какое-то предложение», — передаёт слова агента чешского нападающего ТАСС.