Джонсон признался, что слышал о Сергачёве только положительные отзывы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон высказался об изменениях в составе команды.



Форвард Джонатан Друен перешёл в «Монреаль Канадиенс». Состав команды пополнили защитники Михаил Сергачёв и Дэн Жирарди, а также нападающиё Крисом Куниц.



«Я получал удовольствие, играя вместе с Друеном. О Сергачёве я слышал только весьма положительные отзывы. Рад, что увижу его в тренировочном лагере.



С Жирарди и Куницем я не очень хорошо знаком. Но играть против этих парней было тяжело», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Тампа» продлила контракт с Джонсоном