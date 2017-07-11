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«Куньлунь» и ХК «Сочи» подали заявки на участие своих команд в МХЛ

11 июля 2017, вторник. 17:01. Хоккей

В чемпионате Молодёжной хоккейной лиги сезона-2017/18 планируют принять участие две новые молодёжные команды клубов КХЛ. Это молодёжная команда хоккейного клуба «Сочи» – ХК «Капитан» из подмосковного Ступино и молодёжная команда «Куньлунь Ред Стар Юниор» из Китая.

Китайская молодёжная команда планирует базироваться в Пекине и уже заявила в лигу график предсезонной подготовки. В заявке на первый предсезонный сбор помимо собственных воспитанников значатся три российских игрока. На сбор с «Куньлунем» отправятся Владимир Забабурин и Владислав Цуриков из «Амурских Тигров», а также Артём Кокшаров из «Локо». Крометого, в заявке финские хоккеисты Ессе Ахонен («Пеликанс») и Марк Виитанен (ТПС).

ХК «Сочи» выступил с намерением создать молодёжную команду – ХК «Капитан», которая будет базироваться в Ступино (Московская область). Одноимённая команда из этого города выступала в МХЛ на протяжении четырёх лет. Лучшего результата «Капитан» добился в сезоне-2014/15. Тогда ступинцы по итогам регулярного чемпионата заняли шестое место в дивизионе «Центр», а в 1/8 финала плей-офф с боем уступили «Локо».

Источник: Официальный сайт МХЛ Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Сочи
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
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