«Айлендерс» подписали однолетний контракт с голкипером Гудлевскисом

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании однолетнего двустороннего контракта с голкипером Кристерсом Гудлевскисом, который был обменян из «Тампа-Бэй Лайтнинг» на форварда Картера Верха, сообщает официальный сайт клуба.



24-летний Гудлевскис в прошлом сезоне выступал в АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч», принял участие в 37 матчах, в которых его показатель надёжности составил 2,65, а процент отражённых бросков – 89,7.



Также в составе «Тампы» он принял участие в одном матче НХЛ. «Лайтнинг» выбрали Гудлевскиса на драфте-2013.