Стал известен календарь первых домашних игр клубов КХЛ в новом сезоне

Стал известен календарь первых домашних игр, которые проведут клубы КХЛ в новом сезоне, который опубликован пресс-службой турнира.



Сезон стартует 21 августа, и в тот же день домашний матч сыграет – первой из всех команд – питерский СКА. Последний матч 16 сентября проведёт дома финский «Йокерит».



Полная версия календаря 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги станет известна завтра, 12 июля. Каждой команде предстоит провести по 56 матчей.

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