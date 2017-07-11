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Захаркин: «Югра» обязана попасть в плей-офф, но это не единственная цель

11 июля 2017, вторник. 18:48. Хоккей

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал трансферную политику клуба в это межсезонье, а также рассказал о планах команды на будущий сезон.

«В хоккее всегда исходят из возможностей. Я думаю, что в тех условиях, в которых находится клуб, генеральный менеджер Евгений Хацей сделал максимально всё, чтобы точечно подобрать игроков, усиливших состав команды. При этом подчеркну, что селекция ещё не закончилась. На сегодняшний день то, что мы хотели, — получили. А что касается приглашения легионеров — это достаточно логичный и правильный ход. Оба финских игрока – нападающий и защитник – безусловно помогут нашей команде.

У нас есть талантливые мальчишки. Они ещё достаточно молоды, но у них очень хороший потенциал. Я думаю, что в таких командах, как «Югра», где ставят реальные задачи, эти игроки должны получать игровое время, развиваться. Ребята сейчас работают с командой, но я не сторонник искусственного привлечения молодёжи. Место в составе будут получать игроки на основе конкуренции. А она в нашей команде есть. Мы профессиональный клуб, и у нас серьёзные цели.

Мы обязаны попасть в плей-офф. Это главная, но не единственная цель. Хотелось бы, чтобы всегда была какая-то сверхзадача и игроки к ней готовились, но сейчас самое главное попасть в плей-офф. Такая цель и у всех остальных команд КХЛ», — приводит слова Захаркина Ugra-News.

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Источник: Ugra-News Сообщить об ошибке
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ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
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