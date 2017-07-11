Букбергер стал ассистентом главного тренера «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании соглашения с Келли Букбергером, который будет выполнять в команде обязанности ассистента главного тренера Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт клуба.



В предыдущем сезоне Букбергер занимал должность вице-президента по развитию игроков в «Эдмонтон Ойлерз», а ещё два сезона до этого там же исполнял обязанности менеджера по спортивным кадрам. С 2008 по 2014 год Келли был ассистентом главного тренера «Ойлерз». Также в течение одного сезона он возглавлял фарм-клуб «Эдмонтона» — «Спрингфилд Фэлконз».