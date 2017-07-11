К. Браун: вопросы о контракте я оставил моему агенту и менеджеру

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Коннор Браун, получивший статус ограниченно свободного агента, отметил, что старается не думать о продлении своего контракта и просто занимается своей работой.



«Я стараюсь не читать прессу, не захожу в «Твиттер». Просто стараюсь идти своей дорогой. Становлюсь сильнее и лучше в том, в чём необходимо добиться прогресса на льду и вне его. Всё дело в терпении. Всё, что я могу делать, — это упорно трудиться летом, заботиться о том, что в моих силах, а остальное оставить моему агенту и менеджеру. Я просто делаю то, что могу, а всё прочее для меня на заднем плане», — приводит слова Брауна TSN.



В прошлом сезоне Браун принял участие в 82 матчах НХЛ, в которых набрал 36 очков по системе «гол+пас» (20+16) при показателе полезности «+3».

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