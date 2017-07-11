Токкет: я всегда считал «Аризону» своим домом

Новый главный тренер «Аризона Койотс» Рик Токкет прокомментировал своё возвращение в клуб, где ранее выступал в качестве игрока, а также работал в должности ассистента.



«Я чрезвычайно рад вернуться в организацию «Койотс». Мне нравилось играть и тренировать здесь, и я всегда считал «Аризону» своим домом. У нас прекрасная молодая команда с большим количеством талантов, и я рад, что буду возглавлять эту группу игроков. Я хочу поблагодарить мистера Барроуэя и Джона Чайку за эту невероятную возможность. Не могу дождаться, когда смогу приступить», — приводит слова Токкета официальный сайт «Аризоны».

Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года