«Даллас» переподписал контракт с форвардом Джемелом Смитом

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нил объявил о переподписании соглашения с нападающим Джемелом Смитом. Новый однолетний контракт является двусторонним, сообщает официальный сайт клуба.



23-летний Смит в прошлом сезоне в составе «Далласа» принял участие в 17 матчах НХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 3 результативные передачи, набрав 6 очков при показателе полезности «-1», а также отбыл 21 минуту штрафа. В АХЛ в составе «Техас Старз» Джемел сыграл в 53 встречах и набрал 33 очка по системе «гол+пас» (12+21).