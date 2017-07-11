Стали известны подробности контракта «Тампа-Бэй» с Тайлером Джонсоном

Стали известны подробности контракта, который «Тампа-Бэй Лайнтинг» заключил с нападающим Тайлером Джонсоном, сообщает Tampa Bay Times.



По условиям соглашения с 2018 по 2021 год клуб не имеет права обменивать хоккеиста, а с того момента вступает в силу опция, в которой определены 20 клубов, в которые его можно будет обменять.



Джонсон выступает за «Лайтнинг» с 2013 года. В прошлом сезоне американец провёл 66 матчей, в которых набрал 64 (19+45) очка. Всего на его счету 308 игр в НХЛ и 211 (89+122) очка. По итогам регулярного чемпионата Джонсон вместе с «Тампой» не сумел выйти в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.

«Тампа» продлила контракт с Джонсоном