«Филадельфия» подписала двухлетний контракт с Лаутоном

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл объявил о переподписании соглашения с центральным нападающим Скоттом Лаутоном. Новый контракт форварда рассчитан на два года, сообщает официальный сайт клуба.



23-летний Лаутон провёл в «Филадельфии» уже три сезона на профессиональном уровне. В минувшем сезоне он сыграл в НХЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями. В АХЛ в составе фарм-клуба «Флайерз» — «Лихай Вэлли Фэнтомз» — он принял участие в 60 встречах, в которых забросил 19 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав 39 очков при показателе полезности «+17», а также отбыл 40 штрафных минут.