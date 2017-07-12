Ганзл: мои козыри — вбрасывания, комбинационные действия, понимание игры

Новичок «Нефтехимика» Робин Ганзл поделился мнением о своём переходе в команду КХЛ. Чешский форвард работает с командой на финском сборе.

Директор «Нефтехимика»: присутствие духа Назарова помогает понять, где находимся

«Решение было непростым. Переезжаю в новый город, в котором ни одного человека я не знаю. К сожалению, не владею и русским языком. Что ж, это интересный вызов. Наводил справки о русской лиге у нашего вратаря Павла Францоуза, который играет в России. Павел посоветовал ехать.



Смотрел в турнирную таблицу КХЛ и видел, что мой новый клуб разместился в её середине. Буквально одного-двух очков ему не хватило, чтобы выйти в плей-офф. Что знаю о Нижнекамске? Пока ровным счётом ничего, но видел эту точку на карте огромной России. Уверен, что мне в Нижнекамске понравится. Знаю, что Андрей Назаров — бывший тафгай и самый жёсткий тренер в КХЛ. Приступил к работе на финском сборе «Нефтехимика», готов к очень серьёзному лагерю и очень интересному сезону — в отличной организации. Интерес со стороны команды КХЛ действительно был серьёзный. Когда я узнал, что в Париж смотреть за моей игрой на чемпионате мира прилетал Назаров, то понял: надо лететь именно в Нижнекамск!



В Экстралиге у меня репутация атакующего центрального. Однако в сборной Чехии тренеры попросили сыграть оборонительную роль. Поэтому будем считать меня центрфорвардом-универсалом. Проигранный россиянам четвертьфинал ЧМ-2017? Мы отлично начали игру, ваша команда первые минуты только защищалась. Но затем забила два быстрых гола — и всё перевернулось. Победа русских оказалась абсолютно честной.



Мои козыри? Надеюсь, игра на вбрасываниях, комбинационные действия, понимание игры. Хочу помогать команде побеждать и выходить в плей-офф. Что касается России, то слышал, что у вас очень хорошо понимающие хоккей и очень шумные болельщики. Особенно в Нижнекамске. Надеюсь, мы друг другу понравимся», — цитирует игрока Russia-Hockey.