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«Вашингтон» подписал форварда Уэйна Симпсона

12 июля 2017, среда. 09:45. Хоккей

Нападающий Уэйн Симпсон продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». Об этом информирует официальный сайт столичной команды.

«Кэпиталз» заключили с хоккеистом двусторонний контракт на один год. На уровне Национальной хоккейной лиги Симпсон заработает 650 тыс. долларов, в Американской хоккейной лиге – 140 тыс. долларов. В прошлом сезоне 27-летний форвард играл за «Провиденс» в АХЛ. В 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 очков, забросил 16 шайб и отдал 33 голевые передачи.

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Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
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