Илья Шипов подписал двухлетний контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Ильёй Шиповым. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

Алексей Сопин перешёл в «Сибирь»

Хоккеист является воспитанником «Кристалла» из Электростали, откуда перешёл в московское «Динамо». В КХЛ дебютировал в сезоне-2015/2016 – 22 матча в регулярном чемпионате и 9 (3+6) очков, в Кубке Гагарина–2016 сыграл 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка. В прошлом сезоне в КХЛ Шипов сыграл 11 матчей, в ВХЛ – 17 матчей за «Динамо» из Балашихи. Летом 2016-го в составе олимпийской сборной России играл на SochiHockeyOpen– 3 матча и 1 (0+1) очко.