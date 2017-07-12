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Илья Шипов подписал двухлетний контракт с «Сибирью»

12 июля 2017, среда. 10:10. Хоккей

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Ильёй Шиповым. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

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Хоккеист является воспитанником «Кристалла» из Электростали, откуда перешёл в московское «Динамо». В КХЛ дебютировал в сезоне-2015/2016 – 22 матча в регулярном чемпионате и 9 (3+6) очков, в Кубке Гагарина–2016 сыграл 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка. В прошлом сезоне в КХЛ Шипов сыграл 11 матчей, в ВХЛ – 17 матчей за «Динамо» из Балашихи. Летом 2016-го в составе олимпийской сборной России играл на SochiHockeyOpen– 3 матча и 1 (0+1) очко.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь" Сообщить об ошибке
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