Новички ЦСКА определились с номерами

Новички московского хоккейного клуба ЦСКА определились с игровыми номерами. Об этом информирует официальный «твиттер» московской команды Континентальной хоккейной лиги.

По итогам сезона-2016/17 ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф уступил во втором раунде. Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА сменил Игорь Никитин. При Квартальнове ЦСКА трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, в плей-офф один раз дошёл до финала.

Также фото доступно в официальном «твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.