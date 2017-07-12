Клуб ECHL заинтересован в приглашении Ягра и готов скорректировать график

Чешский нападающий Яромир Ягр получил предложение провести ближайший сезон в ECHL. В 45-летнем форварде заинтересована флоридская команда «Эверблейдс». В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» прекратила переговоры с Ягром о новом контракте

«Приглашение присоединиться к «Эверблейдс» останется в силе в том случае, если Ягр не подпишет контракт с одним из клубов НХЛ на ближайший сезон. Это предложение – попытка усилить наш состав в сезон 20-летия команды», – говорится в сообщении клуба.

«Эверблейдс» готовы скорректировать график участия нападающего в матчах