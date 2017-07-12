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Куляш: Вестерлунд – один из лучших друзей Сумманена, тренеры немного похожи

12 июля 2017, среда. 11:10. Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш рассказал о тренировках команды под открытым небом и своих физических кондициях.

«Начались очень интересные тренировки. Приходишь на них с интересом, с душой. Сегодня небольшой разгрузочный день. Поиграли в футбол, это не всегда удаётся на сборах, немного встряхнулись, с эмоциями поиграли, потренировались. Дело хоккеистов – бороться и играть. На поле друзей нет. Конечно, играли аккуратно, всё-таки это партнёры по команде. Но надо выигрывать в каждом моменте. Начиная с футбола, зала и льда. Все молодые игроки хорошие. Они сами всё умеют. Есть большой тренерский штаб, который им подсказывает, а мы друг против друга соперничаем.

Выйдут, как все побегу. Я готовился, знал, что будет. Эркка Вестерлунд – один из лучших друзей Раймо Сумманена. Я с ним работал, немного тренеры похожи. Я не хочу сравнивать, но тренировки, которые сейчас проходят, кое-что мне напоминают.

Теста Купера не будет? Вы мне подняли сейчас настроение. Всё равно бы пришлось бежать на локтях, коленях, хоть как", – передаёт слова Куляша «БИЗНЕС Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Денис Куляш Раймо Сумманен Эркка Вестерлунд
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