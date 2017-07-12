Бенн: общение с Радуловым было очень важно перед тем, как он подписал контракт

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн рассказал, что он общался с россиянином Александром Радуловым перед тем, как форвард подписал со «Старз» пятилетний контракт. Россиянин заключил контракт с «Далласом» на пять лет, за которые он заработает $ 31,25 млн. В прошлом сезоне на счету Радулова было 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе «Монреаль Канадиенс».



«Очень важно дать понять новым ребятам, что мы будем очень рады видеть их в своих рядах и что они помогут нам побеждать. Поэтому общение с Радуловым было очень важно перед тем, как он подписал контракт. Ведь тогда не ясно было, подпишет он его или нет. То же самое я делал и с некоторыми другими ребятами, но с ними это не сработало. Просто вы об этом не знаете. Я сделал это с Радуловым, и всё получилось», – цитирует Бенна официальный сайт «Далласа».

Радулов будет выступать в «Далласе» под традиционным номером 47