Никулин: у московского «Динамо» есть шансы на победу в чемпионате

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин высказался о ситуации в клубе и задачах на сезон.

Хоккеисты московского «Динамо» вышли из отпуска

«У профессионального игрока в голове должно быть только одно – побеждать и стремиться к тому, чтобы его команда завоёвывала как можно более высокие места в турнирной таблице. Так что мы провели собрание. Поговорили между собой и с тренерами. И начали подготовку к чемпионату. Сейчас надо сосредоточиться на том, как правильно подготовиться к сезону. А все эти параллельные события… Ничего сказать пока о них не могу. Нам в любом случае надо набирать форму. Чтобы показать на льду мастерство, ту игру, которую от нас болельщики ждут. И эта работа никак не должна быть связана с околохоккейными неприятностями.



В КХЛ игроки постоянно перемещаются из клуба в клуб. Так что можно сказать, что это совершенно обычный процесс. Но вместе с тем это, конечно, и потеря для нашего клуба. Потому что ушли действительно сильные игроки, с большим опытом. Которые добивались побед не только в клубе, но и в сборной России… Но, повторюсь, такое заявление может сделать почти любая команда КХЛ. Мало таких, кто сохраняет летом всех своих лидеров. Это обычная хоккейная жизнь.



Потенциал у нас очень большой. Ведь в команду пришло много молодых ребят, которые хотят себя реализовать. Исторически сложилось, что «Динамо» всегда борется за победу в чемпионате. И сейчас у нас тоже есть шансы. Наша задача – их не упустить", – цитирует игрока «Советский спорт».