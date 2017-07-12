Павел Костичкин вошёл в тренерский штаб «Авангарда»

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» объявил о пополнении тренерского штаба. Об этом информирует официальный «твиттер» омской команды. Тренером-методистом «Авангарда» стал Павел Костичкин. Он является пятикратным чемпионом СССР и трёхкратным обладателем Кубка Европейских Чемпионов.

По итогам сезона-2016/17 команда заняла второе место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, из плей-офф вылетела на стадии второго раунда. Фёдора Канарейкина на посту главного тренера сменил Андрей Скабелка.

Фото также доступно в официальном «твиттере» омской команды.