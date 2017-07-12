25 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» присвоен статус НСА

25 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» Москва присвоен статус «неограниченно свободный агент». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе КХЛ.



По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Михаила Варнакова, Глеба Корягина, Егора Орлова и Александра Шарыченкова, перешедших в АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в результате обмена, принято решение присвоить им статус «неограниченно свободный агент» в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Дмитрия Вишневского, Ильи Никулина, Алексея Терещенко, Руслана Александрова, Саввы Андреева, Тимура Бешарова, Евгения Воловликова, Ивана Воронова, Дмитрия Грищенко, Данила Долгушкина, Даниила Егорова, Владислава Казаманова, Александра Ковырина, Артёма Леонова, Алексея Липанова, Дмитрия Марковина, Ивана Муранова, Максима Озерова, Семёна Панкратова, Дениса Толпегина и Андрея Широченко принято решение присвоить им статус «неограниченно свободный агент» в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва) контрактных обязательств перед данными игроками (наличие задолженностей по заработной плате).