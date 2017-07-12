Майоров: думаю, методика Вестерлунда мне подходит, наша задача простая

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров высказался о работе с новым тренерским штабом.



«Всегда интересно учиться новому. Каждый тренер приносит что-то новое. Сейчас атмосфера отличная, идёт третий день тренировочных сборов. Идёт втягивающий момент, работаем, сегодня вот в футбол поиграли, немного разгрузились.



Нам объяснили пока только основные принципы работы. У каждого тренера своё видение хоккея. Я думаю, что методика будет отличаться. Думаю, методика мне подходит. Наша задача простая, нам как солдатам дают задание, мы выходим и выполняем. Одно дело, что кто-то может его выполнить, а кто-то не может. От этого будет зависеть, будешь ты играть или нет", – передаёт слова Майорова «Бизнес Online».

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