КХЛ планирует назвать число участников сезона-2018/19 в марте

Континентальная хоккейная лига планирует назвать число участников чемпионата сезона-2018/19 в марте 2018 года, сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

Видеотрансляция презентации календаря КХЛ на сезон-2017/18

«В следующем сезоне состав участников хотим назвать в конце марта, чтобы владельцы и собственники арен могли начать раньше планирование. 25 из 27 клубов прислали загрузку арен, она варьируется от 3 до 79 дней. Арена «Йокерита» занята 79 дней под другие мероприятия», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.