КХЛ решит вопрос по проведению ретроматча «Спартака»

Континентальная хоккейная лига решит вопрос по проведению ретроматча московского «Спартака» 22 декабря. Последние два сезона спартаковцы играли 22 декабря ретроматчи с «Йокеритом» и «Локомотивом». В календаре нового сезона 22 декабря «Спартак» играть не будет.

«Получили письмо накануне от «Спартака», у нас и так сложная ситуация. «Спартак» и «Динамо» играют на одной арене. Был сложный календарь, не больше трёх домашних матчей будут проводить подряд, если «Спартак» в Москве, то «Динамо» на выезде», — пояснил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

«Мы получили от «Спартака» запрос, к сожалению, очень поздно, когда на 90% был свёрстан календарь. Мы в диалоге, и эту проблему решим, обозначим дату, сделаем изменения, чтобы был матч», — сообщил руководитель департамента КХЛ по проведению соревнования Сергей Козлов.