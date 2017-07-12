Силовой фартлек — очередная тренировка «Авангарда»

Хоккеисты омского «Авангарда» продолжают подготовку к сезону. Команда провела очередную тренировку. Силовой фартлек — несколько кругов в легкоатлетическом манеже с ускорениями, затем тяжёлая работа на «станциях». Клуб подготовил видео об очередном тренировочном дне.
Ранее стало известно, что тренерский штаб омской команды Континентальной хоккейной лиги пополнил Павел Костичкин. Он назначен тренером-методистом.
Павел Костичкин вошёл в тренерский штаб «Авангарда»
Также видео доступно в официальном «твиттере» омской команды Континентальной хоккейной лиги.