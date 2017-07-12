Фастовский: утверждённый календарь гораздо лучше первоначального варианта

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил календарь КХЛ на сезон-2017/18.

«Могу сказать, что в целом утверждённый календарь гораздо лучше первоначального варианта. Учли многие вещи, и сейчас он для нас приемлем. Понятно, что год грядёт форс-мажорный, и календарь под него составлялся такой же. Сезон ведь будет очень насыщенный, неритмичный, рваный, и от этого никак не отстраниться, все всё понимают. Но с точки зрения «Сибири», считаю, КХЛ достойно вышла из положения. Мы высказывали свои пожелания лиге, у нас было шесть наиболее важных, серьёзных пунктов. И может быть, не в полном объёме, но практически всё было учтено и удовлетворено. За что КХЛ спасибо. Догадываюсь, что совсем идеально сделать было просто нереально», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.