Есмантович: нормальный календарь олимпийского сезона

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал календарь на сезон-2017/18.

«Абсолютно нормальный календарь олимпийского сезона, не вижу никаких нерешаемых сложностей. Есть определённые моменты по выборочным перелётам в один город. Но это олимпийский год, будем подстраиваться. По сравнению с первоначальным вариантом поменяли кое-какие вещи: в утверждённом календаре у нас изменился декабрь, январь по тем моментам, которые мы хотели бы видеть. В принципе всё адекватно и уютно. Лига пошла навстречу просьбам и пожеланиям, был диалог.

В паузах ничего сверхъестественно болезненного я не вижу. Календарь рабочий. У ЦСКА есть месяцы по 11 матчей, есть по 12, есть по 9, в августе четыре игры. А февраль… Олимпиада раз в четыре года! Так всегда было, как ещё должно быть? Ради российской сборной, ради её спортивного результата это очень важно», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.