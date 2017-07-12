Гросс: проблем для «Автомобилиста» не вижу. Календарь ровный, хороший

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс оценил календарь на сезон-2017/18.

«Нам в календаре всё нравится. По предыдущему варианту у нашего клуба было два вопроса, и оба они оказались урегулированы. Никаких проблем для «Автомобилиста» не вижу. Считаю, что календарь ровный, хороший. А по поводу февральской паузы… Раз сборной России нужно время для подготовки к Олимпиаде, почему не дать такую возможность главной команде своей страны?

Понятно, что всем не угодишь. Но раз в четыре года ведь можно пойти навстречу сборной? Лишь бы выиграли. Да, по большому счёту не хотелось бы играть в августе, начинать чемпионат так рано, да и подготовка получается чуть усечённой. Но теоретически – не было бы февральской паузы, и августовские матчи можно было бы как раз провести в феврале», — цитирует Гросса официальный сайт КХЛ.