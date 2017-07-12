На реалити-шоу «Хочу в «Сибирь» прошла первая тренировка — 30 участников

На реалити-шоу «Хочу в «Сибирь» прошла первая ледовая тренировка 30 участников. Видеосюжет о мероприятии доступен в официальном «твиттере» клуба.

С 12 лучшими участниками проекта будут работать ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на Дне болельщика 10 августа.

Также видео доступно в официальном «твиттере» новосибирской команды.